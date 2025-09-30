Ya pasaron más de 36 horas desde que el fútbol chileno se llevó el susto de la vida, luego que Patricio Toledo, ex arquero de Universidad Católica, sufriera un infarto agudo al miocardio, en plena cancha del Claro Arena durante el amistoso del “Adiós Capitanes”.

Tras pasar su segunda noche en la Clínica Universidad de Los Andes, fue nuevamente su esposa, Elizabeth Serrano, quien utilizó sus redes sociales para entregar una actualización de su estado de salud, donde entregó un esperanzador mensaje.

Esperanzador mensaje de la esposa de Patricio Toledo

Con un posteo donde muestra una imagen de ella junto con “mi flaquito, el amor de mi vida”, la mujer dejó sus agradecimientos a los hinchas del fútbol nacional “por sus buenas vibras, amor, preocupación y el estar pendientes de su ‘sanación’“.

Luego, Serrano complementó sobre la salud de Toledo que “hoy avanzamos un poquito en este proceso, hay fe, hay esperanza de que vendrán días bonitos para nosotros. Dios nos da esa fortaleza y sus oraciones lo tienen vibrando alto“. Muy buena noticia.

“Ha sido un día bonito, gracias , sigan enviando su amor. Él me dijo que lo siente, sabe de todos sus buenos deseos. Hoy estaba lúcido, descansado y con hambre. Créanme“, puntualiza la pareja del “Pato”, quien finaliza afirmando que “trataré de informar a diario, es mi forma de agradecerles a todos”.

El último parte médico oficial sobre su salud

Según dio a conocer Cruzados en sus redes sociales, Toledo “se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.

