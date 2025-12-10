Hasta el Estadio Municipal La Cisterna llegó el ministro del Deporte, Jaime Pizarro Herrera, junto a la directora nacional de la JUNAEB, Camila Rubio Araya, para encabezar el lanzamiento oficial de la Barra de Proteína.

Las autoridades fueron recibidas por representantes del Club Deportivo Palestino, encabezados por su director, Carlos Musiet y más de 200 jugadores juveniles e integrantes de distintos cuerpos técnicos del mismo equipo, quienes presenciaron la actividad desde la tribuna.

Junaeb y Mindep lanzan barra de proteína para estudiantes

A ellos se sumaron representantes de las empresas que colaboran en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La nueva innovación de Junaeb está orientada a estudiantes deportistas que son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Este snack contiene 10 gramos de proteína y su pilotaje se realizará durante el próximo año. Durante la presentación oficial de la barra de proteína se realizó un partido de exhibición entre las categorías sub-15 del Club Deportivo Palestino y del Club de Deportes Cobresal.

El marcador terminó 2 a 0 en favor del local, Palestino. Luego, ambas escuadras demostraron su habilidad en lanzamientos penales, en los que se impuso la visita, Cobresal.

Al finalizar la exhibición, ambos cuadros recibieron de parte del ministro y la directora nacional de Junaeb las barras de proteína y a los respectivos capitanes se les hizo entrega de un galvano que los reconoce por participar de la actividad y estar comprometidos con la alimentación saludable.

Una vez terminada la ceremonia, tanto los protagonistas del encuentro como el

público en las tribunas degustaron el nuevo snack, el cual calificaron positivamente.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, destacó que “la Barra de

Proteína Junaeb es una solución práctica y de buen valor nutritivo que busca apoyar la recuperación muscular y saciedad de los deportistas. Además, es sabrosa y no tiene nada que envidiarla a las que se venden en el mercado”.

Y agregó: “La idea es seguir innovando y buscando productos que ayuden a que las y los estudiantes se alimenten de la mejor forma posible”. En tanto, para el ministro del Deporte, Jaime Pizarro Herrera, “este es una gran contribución de Junaeb para la alimentación de miles de deportistas que requieren un aporte proteico superior para realizar actividad física y alcanzar su máximo rendimiento”.