Llegó como estrella a Colo Colo, estuvo cortado y ahora sería titular ante Deportes Iquique

Colo Colo volvió a los entrenamientos este domingo tras la dura caída ante la Universidad de Chile por la Supercopa 2025. Los albos, con Fernando Ortiz al mando, ahora deberán enfocarse en su próximo rival en el Torneo Nacional, Deportes Iquique, por la fecha 23 en su debut como local en el Estadio Monumental.

La tarea no será sencilla para el técnico argentino, que tendrá numerosas bajas en su plantel, entre ellas hablamos de titulares como Sebastián Vegas, Esteban Pavez y quizás una de las más sensibles, Javier Correa.

El argentino sufrió un “desgarro en el aductor izquierdo”, y si bien ya está “en rehabilitación kinésica”, lo cierto es que su presencia ante Iquique parece descartada y, por tanto, su reemplazo sería un cuestionado nombre.

El nombre que asoma como la sorpresa alba ante Iquique

De acuerdo a la información publicada por El Mercurio, Fernando Ortiz propondría como titular al cuestionado delantero charrúa, Salomón Rodríguez , para ocupar el puesto que Javier Correa dejaría vacante.

Rodríguez, quien llegó como estrella al Cacique, es uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas tanto en el estadio y en redes sociales , debido a su pobre rendimiento deportivo y alto valor comercial , donde no solamente acumula dos goles (todos en Copa Chile) en 23 partidos disputados esta temporada.

El ex Rentistas y Godoy Cruz vio acción por última vez en la Supercopa ante la U tras la lesión de Correa, sin embargo, antes de eso no tuvo demasiada acción, no jugó en los dos duelos de la dupla interina alba y solamente sumó 21 minutos en la derrota por 1-4 ante la UC, en el partido que a la postre significaría la salida de Jorge Almirón de la banca alba.

