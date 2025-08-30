Un sábado muy movido tuvo Colo Colo, porque en la presente jornada se confirmó la contratación del argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del club.

El ex director técnico de Santos Laguna asume en el cuadro albo con un contrato hasta finales de 2026, pero será revisable al término de la temporada 2025.

La llegada de Ortiz se confirmó justo un día antes del Superclásico que tendrá Colo Colo ante Universidad de Chile, a jugarse en el estadio Monumental.

Los dos cortados de Colo Colo para el Superclásico

Fernando Ortiz aún no asume como DT de Colo Colo, porque los encargados de dirigir al campeón chileno ante la U son los interinos Hugo González y Luis Pérez.

La dupla técnica que entrena al cuadro albo dio a conocer este sábado el listado de citados para el encuentro ante los azules, donde hay dos grandes ausencias.

La primera de ellas es el puntero Leandro Hernández, quien ingresó en el tramo final del partido pasado ante Palestino y entrenó durante la semana en el equipo titular de Colo Colo, sin embargo, no irá ni a la banca.

Los citados de Colo Colo para el Superclásico.

El otro que no aparece es el gran precio del cuadro blanco en 2025, el uruguayo Salomón Rodríguez, quien lleva la increíble suma de cero goles en la Liga de Primera.

Colo Colo se mide ante la U con la obligación de ganar, para así acercarse a puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.