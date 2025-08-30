¿Miedo a la U? La defensiva formación de Colo Colo para el Superclásico

Un día movido protagonizó Colo Colo este sábado, porque el cuadro albo tiene nuevo director técnico, tras la decisión de Blanco y Negro de contratar a Fernando Ortiz.

La concesionaria que administra los destinos del campeón chileno eligió al ex DT de Santos Laguna, quien tendrá su primera experiencia en el país y viene a reemplazar a Jorge Almirón.

Además de la elección de su nuevo entrenador, en Colo Colo están preparando el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, a jugarse en el estadio Monumental.

La formación de Colo Colo vs Universidad de Chile

La dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez dirigirá al Cacique ante la U, y la idea de los entrenadores es poner un equipo con características defensivas, para detener el poderío ofensivo de los azules.

La idea en Colo Colo es poblar la zona media, donde la gran novedad es el regreso de Arturo Vidal, tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que Felipe Méndez también será de la partida.

Arturo Vidal vuelve a la titularidad en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

De esta forma el once albo será con Fernando de Paul, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Colo Colo ha perdido los tres clásicos que jugó en la temporada, por ende es imperiosa la victoria para el todavía campeón vigente del fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

