“Total normalidad”: El curioso pacto tras la Supercopa entre Colo Colo y la U

Se acabó la teleserie: este domingo 14 de septiembre se juega la Supercopa. Tras varios días de dimes y diretes, finalmente se disputará el título entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Los clubes más importantes del país se medirán en el Estadio Santa Laura, lo que fue recontra confirmado por la Delegación Presidencial. Pese a que fue solicitada su suspensión en reiteradas ocasiones.

“Hemos trabajado durante más de un mes para que este evento se desarrolle con normalidad y seguridad (…) Siempre hubo compromiso de Union Española y de la ANFP para llegar al partido con las obras terminada”, expresó Gonzalo Durán este viernes tras una última inspección al recinto de Independencia.

“Se clasifica como partido Clase A y con un aforo de 9950 personas. El estadio está en perfectas condiciones. El horario de apertura de puertas es tres horas antes. Además al ser clase A se prohibe la venta de alcohol en un radio previamente establecido tres horas antes y hasta tres horas después”, complementó la autoridad de Gobierno.

El nuevo pacto tras la Supercopa

Sin embargo, una de las declaraciones que llamó la atención fue que desde la Delegación Presidencial se enfatizó en la disposición para evitar más suspensiones en el fútbol chileno.

Medida que justamente de dicha institución ha sido reiterativa y ha afectado en más de una ocasión. Por lo que ahora Gonzalo Durán recalcó que se trabajará en conjunto siempre por el beneficio del deporte nacional.

“Tenemos un compromiso en el sentido de trabajar colaborativamente para que siempre se puedan desarrollar eventos deportivos y que le gane a cualquier expresión de violencia”, sentenció.

Cabe consignar que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para las 15:00 horas en el Santa Laura. Además será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

