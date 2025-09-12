La larga y tediosa teleserie en torno a la Supercopa 2025 llegó a su final. Pese a todos los esfuerzos de Universidad de Chile por no querer jugar, los azules tuvieron que dejar sus reclamos de lados y ponerse disposición para enfrentar a Colo Colo este domingo 14 de septiembre en el Santa Laura.

El partido tendrá un montón de ingredientes que lo harán bastante picante. Desde Fernando Ortiz buscando su primer título como DT en su debut con los albos, pasando por Gustavo Álvarez planificando con ojo puesto en el jueves ante Alianza Lima o la polémica por la venta de entradas para mayores de 55 años.

Sin embargo, hay otro punto que pocos han tomado en cuenta y tiene que ver con la definición que tendrá esta Supercopa en caso que albos y azules empaten en los 90 minutos de juego.

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Universidad de Chile en la Supercopa 2025

Así se definirá la Supercopa 2025 en caso de empate

Una de las grandes novedades en esta Supercopa 2025 es que si albos y azules terminan empatados en los 90’, la definición del trofeo de campeones se llevará por medio de un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos mitades de 15’.

Esta tipo de definición hace mucho tiempo que no se ve en el fútbol chileno. Sin ir más lejos, en la Copa Chile los partidos van directamente hacia los penales en caso de haber una igualdad en alguna llave.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo y la U definirán la Supercopa 2025 por un tiempo extra en caso de haber igualdad en los 90 minutos. | Foto: Photosport.

Ahora solo se definirá al ganador desde el punto penal en caso que en el tiempo extra la igualdad siga en el marcador. Así las cosas, la tarde de fútbol en el recinto de Independencia se puede extender bastante si hay un empate en el tiempo reglamentario.

ver también Histórico y múltiple campeón del fútbol chileno se la juega con un resultado para la Supercopa

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Publicidad