La Supercopa avanza para que sea disputada este domingo a las 15.00 horas en el estadio Santa Laura, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en uno de los duelos que ha tomado polémica en la previa.

En ese sentido, desde la ANFP se dispuso una peculiar venta de entradas, donde se fijó una exclusividad para mayores de 55 años, además de venta para gente de las divisiones inferiores de los equipos y familiares de formativos.

Algo que hizo un filtro mayoritario por la gran masa de hinchas que quieren estar presentes el domingo en Independencia, donde aseguran que la venta de tickets sigue muy, pero muy lenta.

En esa misma línea, se fijó un aforo de 9.950 espectadores, todo a la espera de la definición de la autoridad que de el visto bueno final para la Supercopa de Chile.

Las pocas entradas para la Supercopa: A pocas horas no prende

Cooperativa Deportes en su edición de este 11 de septiembre reveló que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura sigue sin prender en los hinchas.

El mismo medio señala que de las casi 10 mil entradas puestas a la venta, apenas se han vendido 1.200 tickets, cerca del 12% del total a disposición en la ticketera oficial.

Es más, a la hora de ingresar y revisar los sectores habilitados, prácticamente no ha cambiado de color, manteniendo disponibilidad en todos.

La poca cantidad de entradas vendidas se refleja en que aún no se agota un sector del Santa Laura. Foto: Captura.

Algo que se ha transformado en un problema en la previa, donde se espera que el viernes la Delegación Presidencial confirme la realización del partido, protagonizado por Colo Colo y Universidad de Chile.

