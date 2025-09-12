Entre 2006 y 2007, Colo Colo fue el dominador de la primera división del fútbol chileno y encaminó su ruta hacia un pentacampeonato, que se frustró literalmente como cuando el pan se quema en la puerta del horno. Los albos alcanzaron la final del Torneo Apertura 2008.

De hecho, le sacaron una ventaja de 2-0 a Everton de Viña del Mar en el estadio Monumental. Una distancia que parecía definitiva para todos. Pero no para el equipo que lideraba Nelson Acosta, que logró un 3-0 que desató la fiesta en el estadio Sausalito. Con ese resultado, celebró el plantel que tenía a Jaime Riveros, Johnny Herrera y Ezequiel Miralles, entre otras figuras.

Y dejó sin título a Fernando Astengo, quien había reemplazado al Bichi en la dirección técnica. “Vez que veo jugar a Everton, me acuerdo. Prefiero no ver un Colo Colo vs Everton. Tomé el equipo después de que salió Claudio Borghi. Pasamos por varios rivales y llegamos a la final del playoff”, recordó el León en una charla con Minuto 90.

Fernando Astengo se hizo cargo del primer equipo albo tras la salida del Bichi Borghi en marzo de 2008. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Lamentablemente en la final hubo un tema que se me fue preguntar. Pensé que en un club como Colo Colo estaba todo establecido. El día previo se arma una discusión por los premios. No se habían arreglado los premios”, contó Astengo en esa entrevista que le concedió al periodista Cristian Arcos.

Así salió Colo Colo de la final ante Everton en el Apertura 2008. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

“Estaba a cargo del club el nefasto de (Gabriel) Ruiz-Tagle. No entendía nada de fútbol. Es para otra cosa, el confort, los pollos, las colusiones. Pero no para ser presidente de Colo Colo. Pensaba solamente en la plata”, expuso el otrora zaguero de la Roja, Unión Española y Gremio de Porto Alegre. Quiso ironizar con los antecedentes judiciales del ex presidente de Blanco y Negro, que hace poco fue condenado por una venta irregular de acciones en dicha concesionaria.

Santiago, 25 de abril 2019 Gabriel Ruiz Tagle llega a un nuevo consejo de los presidentes de los clubes del futbol profesional Dragomir Yankovic/Photosport

Y dio algunos detalles más de eso. “Pedían un millón más por jugador. No aceptaron y los jugadores estaban todos molestos. El ambiente estaba muy nefasto como para jugar una final”, recapituló el León Astengo, quien dirigió por última vez en 2013, cuando trabajó en Deportes Temuco.

Para Fernando Astengo, ese pentacampeonato inminente fue un golpe durísimo en Colo Colo. Y sabe perfectamente que esa divergencia por los premios fue determinante para despilfarrar una ventaja de dos goles. Piensa que por ahí pasó gran parte del encuentro que terminó con la imborrable imagen de Johnny Herrera abalanzado sobre el fallecido árbitro Rubén Selman.

“Creo que con la normalidad sin este problema, salíamos campeones. Me hubiese encantado ser campeón como jugador y como técnico de Colo Colo”, aseguró el León, que quedó con un gran dolor luego de esta experiencia al mando del cuadro albo.

Cristian Uribe festeja el título que Everton le ganó a Colo Colo. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

Lo reconoció también. “Después continuó la pesadilla, vamos punteros y me dicen que tengo que salir. Me decepcioné completamente del fútbol”, graficó Astengo de este paso por Pedrero que le provocó un desencanto brutal con la actividad a la que ha estado ligado por tantos años de su vida.