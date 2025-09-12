Lucas Barrios es de esos jugadores que dejaron huella en Colo Colo, y el argentino nacionalizado paraguayo se fue enamorado del Cacique. Y de ese amor hay pruebas. Fue el mismo delantero quien recordó cómo dejó pasar ofertas por seguir vistiendo de blanco.

En conversación con el Pódcast Centenario, La Pantera contó que “en 2008 los jeques querían tener al goleador del año. ¿Y quién era el goleador del año? Yo“.

“Varios clubes europeos me vinieron a buscar, como el Hertha Berlín y el Espanyol. Colo Colo me quería retener y Atlas me había pedido volver, pero yo decidí bajar mi sueldo y quedarme en Colo Colo“, agregó Barrios.

Lucas Barrios: “Sabía que en Colo Colo era feliz”

Lucas complementó que “volver al Atlas significaba subir mi sueldo y quedarme en un lugar donde se paga mejor que en Chile, pero yo elegí seguir en Colo Colo. Armé mi continuidad y al otro año me fui al Borussia Dortmund: me salió perfecto”.

Lucas Barrios

Barrios sentenció tajante que “muchas veces puede salir bien o mal, pero yo en ese momento tomé la decisión que creí correcta porque quería ser campeón. Yo sabía que en Colo Colo era feliz“.

El atacante llegó a Colo Colo en 2008 proveniente del Atlas, con pasos previos por Cobreloa y Deportes Temuco. Entre ese año y 2009, Lucas Barrios disputó 67 partidos con un registro de 57 goles. Con los albos fue campeón del Clausura 2008 y 2009.

En 2018 regresó al Cacique, aunque secuela no fue fructífera como se esperaba y al año siguiente estaba jugando en Huracán.

