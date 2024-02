"Hizo trampa": Rafael Olarra explica por qué no frenó el golazo de Lucas Barrios

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ha dejado una larga lista de golazos. Sin embargo, pocos son tan recordados como el que le marcó Lucas Barrios al Romántico Viajero en el 2008.

El 5 de octubre de ese año, la Pantera no lo estaba pasando bien a nivel físico y terminó vomitando en la cancha. Pero cuando todos pensaban que no aguantaba más, recibió un balón en la mitad de la cancha y se mandó una tremenda jugada personal para poner el 2 a 0 en el Monumental.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero el golazo de Lucas Barrios se ha hecho inolvidable, especialmente para sus protagonistas. Uno de ellos es Rafael Olarra, quien en las últimas horas recordó el momento y reveló la razón por la que no frenó al delantero.

Las razones de Rafael Olarra para no frenar a Lucas Barrios en el Superclásico

Rafael Olarra fue uno de los que más sufrió con el golazo de Lucas Barrios en aquel Superclásico. El defensor tuvo de frente a la Pantera para frenarlo y evitar el tanto, pero no pudo hacer nada ante el autopase que generó la conquista.

Este jueves en ESPN, el exdefensor fue consultado por el momento y sorprendió al acusar al atacante. “Hizo trampa y que todo el mundo lo sepa”, comenzó señalando el hoy comentarista.

Rafael Olarra recalcó que Lucas Barrios no tenía por qué estar dentro del terreno de juego. “Estaba fuera de la cancha y no pidió para entrar, entonces no tenía marca. Justo le cayó la pelota de un despeje”.

“Estaba mal, realmente mal, estaba vomitando afuera de la cancha . Nadie le dio la autorización de entrar y lo hizo solo, entonces no estaba marcado”, complementó.

Rafael Olarra explicó que no lo frenó porque pudo ver la tarjeta roja. “Tomó la pelota y agarra velocidad, yo no quise hacerle nada porque tenía tarjeta amarilla y me iban a expulsar”, recalcó.

“Vi al Chino Martínez que venía rápido y creí que iba a poder, pero se le fue acabando la batería. Y Miguel Pinto, el cara de lenteja, no pudo hacer nada. Yo pude meter el brazo o la pierna, pero era el último hombre”, agregó.

Finalmente, Rafael Olarra dijo que no se arrepiente de su actuar en la jugada. “Desnuda cómo era yo como jugador. Nunca me gustó ser desleal, a veces me salía de mis casillas, pero era muy pocas veces”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Rafael Olarra en la U?

Rafael Olarra disputó un total de 77 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos marcó tres goles, dio una asistencia y llegó a los 6.667 minutos. Sumó tres Campeonatos Nacionales y dos Copa Chile.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y la U en 2024?

A la espera de lo que pase con el paro del SIFUP, el Campeonato Nacional 2024 ya tiene programación oficial. El primer Superclásico del 2024 entre Colo Colo y la U se jugará el 10 de marzo desde las 18:00 horas en el estadio Monumental.

