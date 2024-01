El Campeonato Nacional tendrá a dos campeones de América dando color al torneo, donde por un lado Marcelo Díaz en Universidad de Chile, además de Arturo Vidal en Colo Colo.

Por lo mismo, el Superclásico comienza a tomar un folclore que se había perdido en los últimos tiempos con dos referentes, donde por un lado el King ya empezó hablar del choque de marzo en el estadio Monumental.

“El clásico será lindo, espero que todos los partidos sean buenos. Ahora todos le querrán ganar a Colo Colo, pero mejor porque así el fútbol crece”, comentó Vidal.

Sobre Marcelo Díaz dijo que “es un buen jugador, el último tiempo no lo vi jugar en Audax, pero me alegro de que esté en la U, lo vi feliz. Pero vamos a ver quién está más feliz a fin de año”.

Mentalidad

Si bien el volante de Universidad de Chile no recogió el guante como una polémica, si asegura que el arribo de Vidal le da otro calor al Superclásico en el torneo: “Sí, claramente. Le da un valor extra, pero nosotros como club y como jugadores nos vamos a preocupar de que todo ese valor sea dentro de la cancha”.

Fue en el programa La Magia Azul donde el volante profundizó en la forma en que llevarán adelante estos encuentros especial, donde apunta al duelo contra Vidal.

“Vamos a poner ingredientes, armar la fiesta, armar lo que sea, pero para desarrollarlo dentro de la cancha. No me vale decir cualquier cosa afuera si dentro de la cancha no podré hacer lo que dije”, expresó.

“Que nuestros actos hablen por si solos, no nos vamos a meter con ningún rival, que a la U le vaya bien, que la U sea lo más importante. La idea es que juguemos, comamos, descansemos sólo con la U. Cuando llegue el clásico se hablará de eso”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.