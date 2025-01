El recordado jugador Lucas Barrios anunció recientemente su retiro del fútbol profesional a sus 40 años revelando que su siguiente paso es continuar como entrenador.

“Apoyando a los jóvenes, dándole herramientas para que puedan crecer y contándoles mi experiencia en Sudamérica y Europa”, expresó al momento de entregar la noticia. “Quería agradecer a todos los hinchas que me cruzo en la calle, en todos los países donde he estado, por el cariño incondicional que me han dado”.

Los mejores momentos de la carrera de Lucas Barrios

En ese contexto, el delantero nacionalizado Paraguayo que pasó por clubes como Argentinos Juniors, Huracán, Tigre, Borussia Dortmund y Colo-Colo, en donde vistió los colores del albo en la temporada (2008-2009 y 2018).

En conversación con Olé el deportista escogió al mejor gol de su carrera, recordó las charlas que tenía con Maradona por WhatsApp y además reveló quién ha sido el mejor amigo que le dejó el deporte.

Acerca de cuál ha sido el mejor gol de su carrera, Barrios mencionó su etapa por Colo-Colo. “En el clásico con U de Chile que arranqué de la mitad de la cancha”, en la misma línea escogió al “Bichi” Borghi como un entrenador que ha marcado su carrera.

ver también Lucas Barrios aplaude el importante refuerzo que Colo Colo busca de manera oficial para el 2025

Mientras que al elegir a su mejor amigo del fútbol escogió al japonés Shinji Kagawa con quien coincidió en el Borussia Dortmund. “Pasamos 24 horas juntos que es una amistad enorme”.

Publicidad

Publicidad

El partido de despedida de Lucas Barrios como jugador

En conversación con SportCenter, Barrios señaló: “Si se dan las fechas, me gustaría que fuera un Colo-Colo vs. Dortmund en el Monumental. Es algo que la gente me lo pide… y ellos también se ilusionan”, señaló.

“¿Por qué no? Es cuestión de organizarlo, de hacerlo bien y ojalá que se pueda dar porque soy un agradecido de Colo-Colo. Gracias a este club pude jugar en el Dortmund y me hice conocido a nivel internacional”.

“Sería algo lindo para la gente también, porque me han brindado un cariño enorme los colocolinos. Sería una forma de agradecimiento. Y traer al Dortmund para que el Cacique tenga un nexo con un club europeo sería muy lindo porque Colo Colo es muy grande”.

Publicidad