Este domingo 31 de agosto Colo Colo y Universidad de Chile se miden en una nueva edición del Superclásico chileno, versión 198, que tendrá entre sus protagonistas a varios jugadores con pasado en ambos clubes, como Fernando de Paul en los albos y Matías Zaldivia y Charles Aránguiz en la U.

Si bien no son pocos los jugadores que han vestido la camiseta de ambos clubes, el paso de una institución a otra es algo que suele dolerles a los hinchas más acérrimos y en muchos casos imperdonable. Es en ese contexto donde, recientemente, Lucas Barrios, ídolo del Cacique y figura en un icónico Superclásico, reconoció contactos con la U.

Lucas Barrios reconoce contactos con la U:

El delantero argentino-paraguayo estuvo presente esta semana en el programa F90 de ESPN Argentina, donde recordó los grandes momentos que vivió en su carrera tanto en Argentina, Chile y Alemania.

ver también “Si no, conmigo no juegas”: Lucas Barrios confesó la fuerte exigencia que le hizo Jürgen Klopp

Fue en ese contexto donde Lucas Ramón habló de las rivalidades en el fútbol, donde recordó el caso de su compañero de equipo Mats Hummels, quien pasó no una, sino que, en dos oportunidades, por el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, dos clubes rivales en Alemania sin mayores problemas y lo comparó con la realidad sudamericana.

Barrios dijo: “Para mí son diferentes, acá lo sentimos de otra manera”, para posteriormente revelar al público que a esa hora veía el programa que lo buscó la Universidad de Chile , cuando este ya había sido jugador de los albos.

“ A mí me pasa con Colo-Colo” agregó el ex 8 y 33 albo, para posteriormente señalar: “Yo tuve la posibilidad de ir a la U y no fui por mi decisión” señaló.

Ante las consultas de Sebastián Vignolo y Óscar Ruggeri por los motivos de decir que no, el también ex Cobreloa y Temuco reveló señaló que: “En su momento me quiso (La U), pero yo no iría, porque tengo una identificación con el club (Colo Colo) y dije que no” finalizó.

Conoce la declaración completa desde el minuto 38:20*.

Los números de Lucas Barrios en Colo Colo:

Lucas Ramón Barrios Cáceres estuvo dos etapas en Colo Colo, los años 2008 y 2009, donde logró dos títulos nacionales, además de su breve retorno en 2018, donde llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

En total, Barrios disputó 58 duelos oficiales con la camiseta del Cacique, anotando en 34 oportunidades y asistiendo en otras 14 ocasiones, cerrando su ciclo con un total de 48 G+A.