Una vez más, el nombre de Gabriel Ruiz-Tagle vuelve a rondar en Colo Colo y no por cosas positivas. Pues en medio del juicio oral que tiene en su contra por irregularidades en la venta de acciones de la concesionaria Blanco y Negro, se dictó sentencia.

Según dio a conocer la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, obtuvieron un “veredicto condenatorio” en contra del ex Ministro del Deporte en el Gobierno de Sebastián Piñera por infracción al artículo 60 letra E de la Ley de Mercado de Valores.

El mismo señala que Ruiz-Tagle usó información privilegiada en el contexto del mercado bursátil para vender un total de cuatro millones de acciones de la empresa Colo Colo, en aproximadamente $1.200 millones de pesos, hecho que ocurrió el 28 de mayo de 2018.

Ruiz-Tagle condenado por venta de acciones en Colo Colo

El fiscal Jaime Retamal explicó que la investigación logró acreditar que el empresario tenía conocimientos previos de los estados financieros de la compañía, lo que le permitió subir el precio de las acciones antes que las mismas las conociera el mercado.

“Esto está sancionado porque él (Ruiz-Tagle) era director de la sociedad (Colo Colo), él no podía operar en el mercado, está prohibido por la ley hace décadas y naturalmente con ello incurrió en un delito muy relevante, muy grave del punto de vista de los delitos bursátiles”, agregó.

Por este hecho, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte exige una condena para el ex directivo albo de presidio menor en su grado medio, que corresponde a tres años de cárcel, además de su inhabilitación para ser director de una sociedad por cinco años.

Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente de Blanco y Negro (Photosport)

¿Cuándo se conocerá la condena para el ex dirigente?

Según dio a conocer la propia Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, la lectura de sentencia contra Gabriel Ruiz-Tagle por su actuar mientras fue timonel de Colo Colo será el miércoles 10 de septiembre a contar de las 11:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.