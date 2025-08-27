Colo Colo vive un miércoles clave en la búsqueda de su próximo entrenador. El Cacique mantuvo reuniones durante horas de la mañana con algunos candidatos y un nombre que parece tomar la delantera.

Todo indica que Gustavo Quinteros es quien está más cerca de llegar a la banca del Eterno Campeón. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron nuevas opciones que parecen haber congelado todo.

Y es que justo en la previa de la reunión de directorio de Blanco y Negro, uno de los dirigentes albos sorprendió con sus declaraciones. Ahí no sólo instaló la duda con el ex DT albo, sino que también avisó que las cosas se pueden estirar incluso hasta la próxima semana.

Colo Colo avisa que decisión por el nuevo DT puede ser más larga de lo esperado

Durante horas de esta tarde se llevará a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se esperaba dejar listo al nuevo DT de Colo Colo. Sin embargo, las cosas parecen haber sufrido un giro radical a lo que estaba planificado.

Eduardo Loyola conversó con los medios en su arribo al Estadio Monumental y explicó lo que se viene. “Tenemos directorio a las 14:30, ahí se analizarán los temas normales de cada directorio y el gerente deportivo tendrá que entregar la nómina de los técnicos entrevistados“.

Consultado por la opción de Gustavo Quinteros, el dirigente albo sorprendió al evitar darlo como el que tiene la delantera. “Mi opinión la emito en el directorio, es una decisión colectiva. Somos 9 y veremos“.

Fue ahí que Eduardo Loyola avisó que la decisión sobre el próximo DT de Colo Colo se puede alargar hasta una semana. “A veces no hay que apurar… si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal es un consenso para la brevedad posible. Si no es hoy, será mañana, lo ideal era ayer“.

Finalmente, el dirigente de Blanco y Negro señaló que el dinero no es problema, pero tampoco se volverán locos. “Si no hay dinero, hay que buscarlo, no es excusa, pero hay limites razonables. No vamos a echar la casa por la ventana, no es el mejor año económico de Colo Colo y estamos fuera de las copas”.

Habrá que esperar para ver cómo finaliza la reunión de esta tarde. La idea en un principio era que el entrenador tome el equipo tras el Superclásico del fin de semana, pero las cosas pueden terminar mucho después de lo planificado.

Colo Colo sigue buscando y analizando nombres para reemplazar a Jorge Almirón. El Cacique parecía tener todo listo con Gustavo Quinteros, pero hoy podría pasar al olvido por nuevas opciones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera para conocer a su nuevo técnico mientras trabaja con la mira puesta en la U. El Superclásico entre el Cacique y el Bulla está programado para este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

