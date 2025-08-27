Colo Colo busca salir del mal momento y, para ello, uno de los principales salvatajes es el tema del técnico. Gustavo Quinteros asoma como la carta principal para ocupar la banca alba, pero no es el único.

Desde México aflora un nuevo candidato firme a la banca alba. De hecho, todos creen que, de no llegar Quinteros, será él quien ocupe el puesto. Su nombre es Fernando Ortiz.

Se trata de un ex jugador que se transformó en técnico, una vez finalizada su carrera, y que, pese a ser argentino, ha desarrollado la mayor parte de su desarrollo de DT en México y Paraguay.

“Profesional, joven y buena gente”

Fabián Estay, radicado en México, es conocedor del fútbol azteca. Ese es el lugar en el que más se ha desarrollado Fernando Ortiz como técnico. Es por eso que, contactado por RedGol, dio su parecer sobre la carta bajo la manga del Cacique.

“Es un buen técnico, joven, buena gente, muy correcto y profesional. Yo creo que le puede venir bien a Colo Colo“, enfatizó Fabián Estay desde México, quien además planteó la forma de juego que tiene el argentino.

“Está acostumbrado a lidiar con figuras y tiene un juego dinámico. Sus equipos son de transiciones rápidas, pero tratan de jugar bien a ras de piso. Valdés anduvo muy bien con él, cuando llega al América, lo ayudó muchísimo“, agregó el ex jugador.

“Es un muy buen técnico, pero no ha sido campeón y podría ir a un equipo en el que tendrá una gran presión, sobre todo por lo que ha ocurrido en este Centenario. Es un técnico que trabaja bien y se lleva bien con la prensa”, cerró Estay.

¿Dónde ha dirigido Fernando Ortiz?

En Paraguay dirigió al Sportivo Luqueño (Apertura 2018) y al Sol de América (2017 y Clausura 2018). Después, dio el salto al fútbol mexicano, donde tomó las riendas del América, Monterrey y Santos Laguna, elenco que dejó el pasado 5 de mayo 2025.

“Llegó a semifinales con el América y el Monterrey. Pero, en el Santos Lagunas no tenía la materia prima, tuvo mucha gente de la cantera, y no le fue tan bien“, realza Fabián Estay.