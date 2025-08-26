La búsqueda del nuevo técnico de Colo Colo parece estar cerca de llegar a su final. El Cacique se ha movido lo más rápido posible para poder encontrar al reemplazante de Jorge Almirón y un viejo conocido es quien corre con la gran ventaja.

Gustavo Quinteros ha mantenido conversaciones con la dirigencia del Eterno Campeón y las cosas están llegando a buen puerto. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo total, pero se espera que ocurra muy pronto.

De hecho, este martes se reveló que ya hay una fecha en la que se puede concretar el retorno del ex estratega albo. Incluso podría estar en el Estadio Monumental este fin de semana en el Superclásico ante la U de Chile, aunque no en la banca.

Regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo vive horas claves

Gustavo Quinteros es quien se perfila como el próximo técnico de Colo Colo para lo que resta de temporada. El ex entrenador albo está cerca de regresar al Estadio Monumental y las cosas avanzan al punto de que puede haber novedades este mismo miércoles.

Gustavo Quinteros está a detalles de volver a Colo Colo. Foto: Photosport.

Justo cuando se van conociendo detalles como las cláusulas que impiden el acuerdo, revelaron que hay fecha para que tome la banca. Fue el periodista Christopher Brandt quien en las pantallas de ESPN contó en qué están las negociaciones.

“Yo sé que está avanzado, que están conversando, pero no hay una respuesta definitiva del técnico porque quiere interiorizarse bien del proyecto deportivo y convencerse de volver a asumir“, comenzó explicando.

Pero eso no es todo, ya que avisó que Gustavo Quinteros tiene un pie adentro de Colo Colo. “Yo diría que sobre el 60% debería ser el técnico, pero en Blanco y Negro nunca se sabe, siempre pasan cosas a última hora“.

Finalmente, avisó que este miércoles puede salir humo blanco en la Ruca. “Hay que estar atento, es el principal candidato, el diálogo es fluido, conversan de forma directa y mañana podría haber novedades“.

Gustavo Quinteros está cada vez más cerca de llegar a la banca de Colo Colo. El técnico alista su retorno al Cacique para apagar otro incendio más y así devolverle la identidad a un equipo que ha sido un desastre en el año del centenario.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros se prepara para volver a Colo Colo, donde logró dirigir un total de 153 partidos oficiales en su primera etapa. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor, 149 en contra y 4 títulos: Campeonato Nacional 2022, Copa Chile 2021 y 2023 y la Supercopa 2022.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se afinan los detalles para el regreso de Gustavo Quinteros, Colo Colo se enfoca en lo que será el Superclásico del fútbol chileno. El Cacique recibe a la U este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

