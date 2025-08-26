La previa del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile se encendió con todo este martes luego de lo ocurrido con Marcelo Díaz. En conferencia de prensa, Carepato tuvo un gesto mirando en menos al Cacique que desató una enorme polémica entre ambos clubes.

Lo ocurrido en el CDA fue tema en el Estadio Monumental, donde Javier Correa atendió a los medios de comunicación y le respondió fuerte al volante. Una situación que derivó en un telefonazo para calmar los ánimos para que así no haya más problemas.

Sin embargo, si bien se conoció el llamado, se desconocían los detalles de lo que conversaron el mediocampista y el delantero. Pero sería el propio capitán del Bulla quien reveló parte de lo que conversó con el argentino sobre lo que, según él, fue un malentendido.

Marcelo Díaz revela detalles de su cara a cara con Javier Correa tras la polémica conferencia

La tocada de oreja de Marcelo Díaz a Colo Colo no cayó nada de bien en el Estadio Monumental. Javier Correa fue el primero en salir al paso de lo ocurrido con el volante y lo encaró por un gesto que, horas más tarde, salió a aclarar.

Pero más allá de eso, en conversación con Los Tenores de Radio ADN el mediocampista reveló que hubo un telefonazo al delantero. “Está todo bien, pasa que no escucha mi conferencia y solamente un periodista le va a preguntar cizañeramente. Como somos, vamos a responder y muchas veces sin saber“, dijo.

“Todos los periodistas en primera fila me preguntaban con la cabeza abajo mirando el piso. Me paro y les pregunto por qué pensando que tienen un lector o había algo ahí, pero sin la intención ni necesidad de crear un conflicto o nada. Para mí fue algo como ‘Por qué lo hacen’ y listo”, explicó.

Fue tras ello que Marcelo Díaz contó lo que conversó con Javier Correa sobre lo ocurrido. “Eso, que le preguntan por lo que había dicho. No hay un contexto detrás porque no lo hay tampoco. Un periodista llega y le dice una cosa, es como que le invente que mataron a alguien y no ha pasado, pero responderá por eso. Quedó ahí, se lo dije y listo“.

En esa misma línea, avisó que el propio delantero le pidió terminar aquí la polémica. “Me dijo que ya está, que está mal respondido y qué sé yo. Es lo que se generó a raíz de un cizañero que no sé quién será“.

“Salgo a aclarar para que muera hoy porque venimos con un antecedente de mucha violencia, lo que menos queremos es crear conflicto alguno y menos con el archirrival, con el que jugamos el fin de semana, donde tenemos que jugar y que la disputa sea dentro de la cancha. Lo encontré fuera de contexto total lo que pasó en el Monumental y salí a aclarar de inmediato para que no se hable más”, sentenció.

Marcelo Díaz y Javier Correa encendieron durante algunas horas una polémica que nadie vio venir. Colo Colo y la U animarán un Superclásico marcado por la violencia ocurrida en Argentina por la que ambos clubes buscan un ambiente mucho más tranquilo.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Marcelo Díaz y Javier Correa arreglarán sus diferencias en la cancha en el Superclásico del fútbol chileno. Colo Colo recibe a la U este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cómo están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones?

Así marchan el Cacique y el Bulla en la Liga de Primera 2025: