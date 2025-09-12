Pese a los éxitos que consiguió en Colo Colo durante el 2024, la presente temporada no fue de las mejores para el técnico argentino Jorge Almirón, tanto así que tras un largo ir y venir, finalmente se decidió su salida tras 20 meses.

Una extensa y tirante relación que tuvo su punto más crítico en mayo de este año, donde tras el fracaso de quedar eliminados tempranamente en Copa Libertadores se había tomado la decisión de despedirlo, aunque no tenían dinero para pagarle el finiquito.

Sobre cómo se gestó finalmente la salida de Almirón en Colo Colo, quien reveló detalles inéditos fue Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, que en conversación con Radio ADN explicó cómo fueron las tratativas con el argentino.

Colo Colo y el backstage de la salida de Almirón

“Ustedes no pueden olvidar las dificultades que tuvimos con Jorge Almirón cuando le ofrecimos el término de su contrato de mutuo acuerdo. Nosotros nunca lo despedimos“, anunció el representante del oficialismo en la regencia alba.

“El acuerdo del directorio fue, Jorge, usted no está cumpliendo, 33% de rendimiento, dijo Morón al directorio. Por lo tanto, como cualquier empresa, cuando las cosas no andan, la mayoría del directorio estimó que era el momento de producir un cambio“, afirmó el directivo de Colo Colo.

En esa línea, Loyola añade que “ese cambio no se produjo y no se alcanzó el mutuo acuerdo porque obviamente Almirón y su representante querían que le pagáramos todo el periodo que restaba desde la fecha de la decisión hasta el término del contrato. Pero eso era imposible”.

“Imposible porque Colo Colo está viviendo una situación difícil en lo financiero producto de las sanciones que hemos recibido, de jugarse en público, etc.”, finalizó el vicepresidente del Cacique.

Los números del DT argentino en los albos

En los 20 meses que Jorge Almirón estuvo al mando de Colo Colo, entre torneos locales e internacionales consiguió un rendimiento del 56.75 por ciento, en base a 40 triunfos, 23 empates y 21 derrotas.

