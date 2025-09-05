Ya pasaron dos semanas desde que la dirigencia de Colo Colo puso término a la era del argentino Jorge Almirón como entrenador. Tras comunicarse su adiós, se fue en silencio hasta su país sin hablar del hecho, sólo despidiéndose en redes sociales.

Fue tras 16 días que el estratega decidió romper su silencio y lo hizo con el canal trasandino DeporTV, donde además debió hacer frente a las críticas por no hablar tras su salida de Boca Juniors a fines de 2023, para luego tomar el Cacique.

Si bien no fue mucho lo que Almirón habló del paso por Colo Colo, sí hizo referencia del club chileno durante la entrevista, donde recordó lo que vivió en los más de 18 meses que estuvo en nuestro país y dio a conocer cuál será su próximo paso.

ver también Emotivo mensaje de Jorge Almirón para despedirse Colo Colo: Ni rastros de Aníbal Mosa

Almirón habla por primera vez tras salida de Colo Colo

Al preguntarle por qué nunca habló tras su salida de Boca, el técnico comentó que “salí, me distancié y después agarré Colo Colo. Yo soy de estar en el día a día, no hablé mucho del tema después de salir“, para luego hacer referencia a lo que vivió en Chile.

“Colo Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto y atención a ese club”, agregó Jorge Almirón, quien a la hora de analizar lo que hizo en la institución sólo se limitó a sostener que “el año pasado fue muy bueno“, sin referirse a lo que ocurrió en 2025.

Respecto de su futuro profesional, el ex DT albo señaló que “me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando, que lo está haciendo bien”. Finalmente, indicó sobre lo más inmediato que “ahora me voy unos días a España“.

Publicidad

Publicidad

Los números del argentino en el Cacique

Jorge Francisco Almirón dirigió un total de 84 encuentros a Colo Colo entre Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Libertadores, con un registro de 40 victorias, 23 empates y 21 derrotas, con 120 goles a favor y 86 en contra, lo que deja un rendimiento del 61,31 por ciento.

Durante su paso por el Cacique, el oriundo de San Miguel conquistó la Supercopa 2024 y el Torneo Nacional de ese año, tras lograr revertir una distancia de 10 puntos con la U.

Publicidad