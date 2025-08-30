Es tendencia:
Colo Colo

El sentido mensaje de Vidal para despedirse de Almirón: “Querido profe”

Arturo Vidal le dejó un mensaje a Jorge Almirón en su despedida de Colo Colo. Esto escribió el King.

Por Javiera García L.

Colo Colo empieza un nuevo capítulo tras la salida de Jorge Almirón. Mientras la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez se preparan para dirigir el último partido de su interinato en el Superclásico, Fernando Ortiz arma sus maletas para ser el nuevo DT del Cacique.

Pero antes de pasar la página por completo, faltaba que Jorge Almirón se despidiera oficialmente. En redes sociales, el argentino publicó un emotivo video sobre su paso por Colo Colo, donde destacó su relación con los jugadores y, sobre todo, la estrella 34. “Gracias, Colo Colo”, dijo el DT.

Los hinchas del Cacique reaccionaron de inmediato. “Una remontada de 10 puntos que nunca olvidaremos“, “fueron muchas más buenas que malas” y “gracias por darnos un 2024 acorde a la historia de Colo Colo“, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Sin embargo, la respuesta más especial de todas fue de Arturo Vidal, quien apoyó al entrenador hasta en sus momentos más duros. “Gracias por todo, querido profe. Un placer y un honor trabajar con usted, un abrazo“, le dedicó el King a Almirón.

Colo Colo y Jorge Almirón pasan la página

Ahora, Colo Colo espera por la llegada de Fernando Ortiz, su nuevo entrenador, a Chile. La idea de la dirigencia es que el DT esté en el Monumental para el Superclásico de este domingo 31 de agosto, aunque recién debutará para la Supercopa contra U. de Chile el 14 de septiembre.

El club albo confirmó la llegada del entrenador de 47 años este sábado. “¡Bienvenido, Fernando Ortiz, al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy, por unanimidad el directorio de ByN confirma al argentino como el nuevo entrenador del Cacique“, informaron.

