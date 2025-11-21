Pronósticos Lanús vs Atlético Mineiro: las apuestas destacadas para la final de la Copa Sudamericana

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en la final de la Copa Sudamericana, en Lanús vs Atlético Mineiro.

Este sábado 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Defensores del Chaco, con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El cuadro argentino eliminó a Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile, mientras que el brasileño dejó en el camino a Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Antes del inicio del partido, nuestro analista indica los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en la Copa Sudamericana.

Pronósticos para apostar en Lanús vs Atlético Mineiro

Ambos equipos anotarán: Si 2.37 Anotará o conseguirá una asistencia: Marcelino Moreno 2.62 Tiros de esquina: Menos de 8.5 1.90

Final de Sudamericana: las estadísticas apuntan a un duelo con anotaciones para ambos

En las últimas dos finales de la Copa Sudamericana, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se repitió en cuatro de los últimos cinco partidos de Lanús y en dos de los tres choques más recientes de Atlético Mineiro.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.37 en bet365

Marcelino Moreno, la gran carta ofensiva de Lanús

Marcelino Moreno es el jugador del Granate con más participaciones en goles: acumula tres goles y tres asistencias en la Copa Sudamericana. Además, viene de anotar en el último partido de la liga frente a Atlético Tucumán. En la temporada del fútbol argentino suma cinco tantos y dos asistencias.

Anotará o conseguirá una asistencia: Marcelino Moreno – 2.62 en bet365

Una final con poca acción en las esquinas

En nueve de los 12 partidos del equipo argentino en la Copa Sudamericana hubo menos de nueve tiros de esquina.

Con un panorama similar, en 10 de los 14 encuentros del cuadro brasileño en el torneo internacional, las estadísticas también marcaron ocho córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 8.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Lanús vs Atlético Mineiro

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Lanús vs Atlético Mineiro: últimos partidos

El historial entre Lanús y Atlético Mineiro está a favor de los brasileños, con tres victorias, un empate.