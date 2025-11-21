Pronósticos Lanús vs Atlético Mineiro: las apuestas destacadas para la final de la Copa Sudamericana

Este sábado 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Defensores del Chaco, con el arbitraje del chileno Piero Maza.
El cuadro argentino eliminó a Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile, mientras que el brasileño dejó en el camino a Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.
Antes del inicio del partido, nuestro analista indica los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en la Copa Sudamericana.
Pronósticos para apostar en Lanús vs Atlético Mineiro
|Ambos equipos anotarán: Si
|2.37
|Anotará o conseguirá una asistencia: Marcelino Moreno
|2.62
|Tiros de esquina: Menos de 8.5
|1.90
Final de Sudamericana: las estadísticas apuntan a un duelo con anotaciones para ambos
En las últimas dos finales de la Copa Sudamericana, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se repitió en cuatro de los últimos cinco partidos de Lanús y en dos de los tres choques más recientes de Atlético Mineiro.
Ambos equipos anotarán: Si – 2.37 en bet365
Marcelino Moreno, la gran carta ofensiva de Lanús
Marcelino Moreno es el jugador del Granate con más participaciones en goles: acumula tres goles y tres asistencias en la Copa Sudamericana. Además, viene de anotar en el último partido de la liga frente a Atlético Tucumán. En la temporada del fútbol argentino suma cinco tantos y dos asistencias.
Anotará o conseguirá una asistencia: Marcelino Moreno – 2.62 en bet365
Una final con poca acción en las esquinas
En nueve de los 12 partidos del equipo argentino en la Copa Sudamericana hubo menos de nueve tiros de esquina.
Con un panorama similar, en 10 de los 14 encuentros del cuadro brasileño en el torneo internacional, las estadísticas también marcaron ocho córners o menos.
Tiros de esquina: Menos de 8.5 – 1.90 en bet365
Cuotas en Lanús vs Atlético Mineiro
- Victoria de Lanús – 3.30 en bet365
- Empate – 3.00 en bet365
- Victoria de Atlético Mineiro – 2.40 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Lanús vs Atlético Mineiro: últimos partidos
El historial entre Lanús y Atlético Mineiro está a favor de los brasileños, con tres victorias, un empate.
- Atlético Mineiro 4-3 Lanús (Recopa Sudamericana 2014)
- Lanús 0-1 Atlético Mineiro (Recopa Sudamericana 2014)
- Atlético Mineiro 1-1 Lanús (Copa Conmebol 1997)
- Lanús 1-4 Atlético Mineiro (Copa Conmebol 1997)