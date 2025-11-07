Tras dejar Colo Colo: Jorge Almirón a detalles de volver a dirigir en Copa Libertadores

Cambia todo cambia. Hace un año atrás Jorge Almirón comandaba a Colo Colo y lograba la estrella 34 tras acortar diez puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Sin embargo, este 2025 todo cambió radicalmente y lo que fueron éxitos pasaron a ser desgracias dentro y fuera de la cancha. Lo que finalmente terminó con la abrupta salida del adiestrador trasandino tras caer por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Pero dicen que el tiempo todo lo cura, y ahora el experimentado entrenador suena fuerte para volver a dirigir en Copa Libertadores. Tras ser acercado a Boca Juniors, ahora su nombre estaría en carpeta en un club que ya salió campeón y que tiene su cupo asegurado en la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Según indica el medio El Tiempo, Independiente Santa Fe está en busca de nuevo entrenador y uno de los nombres acercados es Jorge Almirón. El DT cuenta con respaldo por sus campañas anteriores con Atlético Nacional, Boca Juniors, Lanús y también con Colo Colo donde llegó hasta cuartos de final de la Libertadores.

Almirón podría dirigir en la Copa Libertadores 2026

La repentina salida de Jorge Bava hacia Cerro Porteño, dejó al elenco colombiano sin DT y no quiere desaprovechar la chance en la Libertadores. El medio citado indica que el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ya comenzó una serie de sondeos para buscar a su reemplazante. Además de Almirón también está entre las opciones el venezolano César Farías. Por lo que habrían novedades en los próximos días.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 comienza el martes 2 de febrero con los partidos de ida de la Fase 1, y sus revanchas serán a la semana siguiente. En tanto, la fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero. Finalmente la Fase 3 está fijada entre el 3 y el 12 de marzo.

Ahora la fase de grupos será sorteada el 18 de marzo, y finalmente se disputará entre abril y mayo. Cabe consignar que en esta etapa ya está confirmado Coquimbo Unido como actual campeón del fútbol chileno.