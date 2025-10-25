El año 2025 de Jorge Almirón ha sido tormentoso. De una campaña para el olvido en Colo Colo, hasta la pugna con Blanco y Negro para dejara el club marcaron su temporada. Hoy ya figura fuera del equipo, pero sigue dando que hablar.

Es que en Argentina actualizaron el presente del DT campeón con los albos en la Liga de Primera 2024. Esto, mientras su nombre suena fuerte en Boca Juniors, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Fue así que el medio Olé informó que Almirón y Diego Aguirre son las grandes cartas que manejan en La Bombonera para tomar la banca del club en que milita Carlos Palacios. Además, el ex colocolino ve con buenos ojos la movida.

Almirón la tiene clara por su futuro

Desde Argentina avisaron la decisión de Jorge Almirón en relación a su futuro. Esto, tras la polémica salida de Colo Colo hace unos meses, donde se fue peleado con la dirigencia de Blanco y Negro.

Almirón y sus últimos duelos en Colo Colo /Photosport

“El último técnico en transportar a los hinchas xeneizes a su máxima ilusión, como aquella final de la Libertadores 2023 en Rio, viene rechazando ofertas esperando, acaso, un llamado que le ofrezca una revancha“, reveló el medio Olé.

Es que el propio entrenador Argentino dijo mientras dirigía en Colo Colo que soñaba con volver a los bosteros. Ahí, aseguró que “me gustaría volver a dirigir a Boca algún día. Ojalá que en el futuro se pueda llegar a dar, ya que estuve muy poco tiempo”.

“En siete meses recuperamos el equipo y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Después de terminar la final yo decidí irme, así que veré si más adelante se puede dar la posibilidad”, recalcó en ese entonces.