“No había visto un chico con esas condiciones, es parecido a Alexis”: Colo Colo avisa por su próxima gran joya

Álvaro Ormeño, DT de la Sub 15 alba destacó la prometedora carrera de su canterano que brilla a nivel nacional e internacional.

Por Nelson Martinez

Colo Colo sonríe por el futuro.
Mientras el primer equipo de Colo Colo sufre con su campaña del Centenario, las fuerzas básicas sacan la cara en este 2025. Ahí, hay una indiscutida figura a la que le prenden velas en Macul con miras al futuro.

Se trata de Amaro Delgado, delantero, goleador y el jugador distinto que tiene la Sub 15 que dirige Álvaro Ormeño. Figura en Chile y en torneos internacionales, el oriundo de Lautaro llegó con 12 años al Monumental y hoy su DT avisa por su talento.

“Si mantiene los pies sobre la tierra, estamos ante un talento impresionante. No le quedó grande el ritmo”, reveló a Popular y Eterno, sobre el pasado torneo en Brasil donde brilló el crack Amaro.

El nuevo Alexis Sánchez de Colo Colo

Álvaro Ormeño, DT de Amaro Delgado en la Sub 15 de Colo Colo, no dudó en comparar a la joya alba con Alexis Sánchez. Eso sí, llamó a la calma para patentar un prometedor futuro del diamante en bruto del Cacique.

Amaro Delgado

Amaro Delgado

“Amaro hace cosas muy parecidas a las que hacía Alexis, con la única diferencia de que él es zurdo”, dijo el campeón colocolino bajo la era de Claudio Borghi, en el año 2006.

Siguiendo con sus loas a Delgado, el entrenador juvenil destacó que a su corta edad tiene chapa de grande. Por eso, llama a trabajar en él por el futuro del fútbol chileno.

“En estos ocho años que llevo trabajando en las divisiones menores, no había visto un chico con esas condiciones. Tiene una irreverencia impresionante, una calidad tremenda y una pierna izquierda que ilusiona“, cerró.

