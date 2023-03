El ex lateral derecho de Colo Colo y actual DT del equipo Sub 15 del Cacique reprobó la disposición de Universidad de Chile en el aburrido Superclásico 193 que terminó sin goles en el Monumental. "Esperaba más de Darío Osorio, creo que le quedó grande el partido", dijo también Álvaro Ormeño en una entrevista con RedGol.

Álvaro Ormeño escuchó el pitazo final de Cristián Garay y no pudo esconder la frustración. Colo Colo igualó sin goles ante Universidad de Chile en la deslucida edición 193 del Superclásico del fútbol chileno. Pero apenas terminó el duelo en el estadio Monumental, el ex lateral derecho del Cacique conversó con RedGol para hacer un análisis del cotejo.

"Creo que Universidad de Chile no propuso nada. En el primer tiempo no llegó al arco y en el segundo lo hizo con un remate fuera del área. Pero después fue sólo defenderse. Colo Colo se quedó sin variantes en la ofensiva a pesar de que había mucha gente de la U, pero no tuvimos ese poquitito de más para ganar. Mp fue un buen partido", contó el DT del equipo Sub 15 de los albos.

Pero no se quedó sólo con eso y le apuntó una fuerte crítica a Mauricio Pellegrino y la disposición que eligió para desafiar al actual campeón del balompié nacional en Pedrero. "Colo Colo salió a ganar el partido, a pesar de que empatando esto se alarga un año más la racha. Hace 11 años que no nos ganan y hace 23 que no nos van a ganar en el Monumental. Es mezquino para un equipo grande alargar esto un año más", introdujo el fustigamiento Ormeño, quien también jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.

"Era ganar o ganar para ellos o se va a mantener la paternidad. Ahora parece que para un equipo grande, que el entrenador les proponga eso a los jugadores habla de que ya no son equipo grande, parece que son equipo chico", lanzó el hijo de Raúl, hincha fanático del Eterno Campeón.

Álvaro Ormeño: "A Darío Osorio le quedó grande el partido"

Por cierto, Álvaro Ormeño fue crítico con un jugador que asoma como el más prometedor de Universidad de Chile. "El rival no propuso nada, sólo defenderse y salir con algunos chispazos con Fernández. Esperaba un poco más de Osorio, pero parece que le quedó grande el partido. Y Colo Colo no tiene esa explosión que el año pasado le hacía marcar la diferencia. Sí es sólido defensivamente, pero tiene pocas variantes en la ofensiva", diagnosticó el otrora carrilero derecho.

De todas maneras, compartió con la visión de Gustavo Quinteros, quien semana tras semana ha marcado progresos en el juego del equipo. "Se mejora. Hoy le falta ese cambio de velocidad en el instante preciso. Propuso, manejó todo el trámite del partido, pero sin mucha profundidad. Se fueron jugadores importantes. Costa, Lucero, Suazo también, eran jugadores importantes. Nos quedamos sin un lateral derecho relevante. Fuentes tiene mucho coraje y mucho corazón, pero no juega en su posición. Son puestos con los que Colo Colo marcaba mucha diferencia y hoy no los tiene", cerró Ormeño.