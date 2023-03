Gustavo Quinteros y los árbitros no tienen una buena relación. Algo que vivió un nuevo capítulo esta tarde en el Monumental, donde a pesar de elogiar el trabajo de Cristián Garay, asegura que no se cobró para Colo Colo un penal sobre el final del partido.

Un centro al segundo palo de los albos, que buscaban el gol del triunfo, fue interceptado por el lateral derecho de los azules Yonathan Andía. Para los jueces la bajó con el pecho por lo que no se cobró falta, una opinión diferente a la del DT de los albos.

"A mí me la mostraron y fue mano, fue mano. El árbitro no la ve y la gente del VAR... no sé quién está en el VAR, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no la analizaron", comentó el estratega del Cacique en la rueda de prensa. "Es un penal que te da la posibilidad de un triunfo al final", agregó.

A pesar de esa jugada decisiva, aplaudió la manera de llevar el partido de Garay. "El árbitro creo que dirigió bien. Solamente le faltó la amarilla para el arquero, que desde el comienzo del partido hizo tiempo y demoró. Y además le faltó revisar la jugada de mano", confesó.

Añadió sobre el réferi que "en el campo cobró bastante bien, es un paso adelante por todo lo que venía sucediendo", por lo que a pesar de la jugada polémica ocurrida en los descuentos, el estilo de Garay lo aprobó.

Los albos la próxima fecha tendrán un complicado partido, pues luego de jugar cinco partidos seguidos en el Monumental deberán viajar a El Salvador, para enfrentar a Cobresal que está con los mismos puntos que los albos en la tabla.

REVISA LA JUGADA POLÉMICA