Podemos decir, de forma definitiva, que el año de Centenario de Colo Colo es uno de los peores que le ha tocado al cuadro albo desde hace mucho tiempo. Ni en tiempos de la quiebra hubo tanta polémica.

Hay que ser justos, todo comenzó por una represión policial desmedida. Dos menores fallecidos en la previa del duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores, fue el saldo con el que se comenzó a celebrar el Centenario. No había ánimos reales.

De ahí, la invasión a la cancha, los problemas arbitrales, la desprolija continuidad de Jorge Almirón, las múltiples salidas de libreto de Arturo Vidal y la caída ante la Universidad de Chile. Este sábado 16 de agosto, se agregaron otras polémicas más, ante Universidad Católica.

Ya era un 4-1 complejo para Colo Colo. El Estadio Monumental estaba repleto y los hinchas albos veían con estupor cómo Cristian Cuevas los pintaba por segunda vez en el inicio del complemento. Era goleada.

Al mismo tiempo, al borde de la cancha, los suplentes cruzados hacían tareas de precalentamiento. Todo hasta ahí normal. Pero, la frustración y la estupidez generan una combinación explosiva. Eso sucedió a los 56′.

Alfred Canales fue impactado por un proyectil lanzado desde la zona de Océano, en el Estadio Monumental. El jugador se lanzó al piso y, instantáneamente, toda la atención se la llevó el jugador suplente.

Un jugador de la UC fue impactado por un proyectil lanzado desde la hinchada de Colo Colo.

¿Qué le pasó a Alfred Canales?

Según explicaron en la transmisión de TNT Sports, al jugador tuvieron que aplicarle una sutura, pues estaba sangrando. Esto podría redundar en una nueva sanción para Colo Colo. Mientras, la preocupación está puesta en Alfred Canales.

