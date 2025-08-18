Colo Colo tuvo un duro golpe el pasado fin de semana ante Universidad Católica. Los albos cayeron de manera inapelable por 4-1 en el Monumental, y el ciclo de Jorge Almirón dice adiós.

Sin embargo, el futuro del aún técnico del Cacique está en el aire, luego de las reuniones que sostienen en Blanco & Negro para finiquitar su salida. Incluso, ya se ratifica lo que vendrá con su reemplazante.

En ese sentido, desde ya advierten un gran dolor de cabeza que viene para el Estadio Monumental una vez que se de por oficial la salida de Almirón, que se sumará a la lista de problemas.

ver también El último golpe de Borghi a Almirón en su salida de Colo Colo: “¿Qué hiciste?”

Ídolo de Colo Colo anticipa el nuevo dolor de cabeza que viene

La situación de Jorge Almirón es uno de los problemas que debe solucionar Colo Colo en las próximas horas. En el horizonte viene el partido ante Palestino que se pactó para este viernes 22 de agosto a las 15:00 hrs.

ver también Con nombres y apellidos: Los responsables de frenar la salida de Almirón en Colo Colo

Por eso, un ídolo del Cacique anticipa que viene un dolor de cabeza y de los fuertes cuando a través de las redes sociales del club se anuncie la noticia que muchos hinchas están esperando.

“Más allá de que los dirigentes tienen que aceptar que se equivocaron y van a tener que poner dinero, porque Almirón no se va ir sin ninguno“, fue lo primero que comentó Marcelo Barticciotto en Cooperativa Deportes.

Publicidad

Publicidad

En línea con lo anterior, el 7 del Pueblo comenta que cuando se selle la partida de Jorge Almirón, vendrá el dolor de cabeza. “Va ser difícil que Colo Colo contrate un técnico para estos 10 partidos y le hagan contrato para el año que viene”, puntualiza.

Jorge Almirón tiene las horas contadas en Colo Colo, pero están preocupados por lo que viene tras su salida. Foto: Photosport.

“Lo más probable es que venga un técnico interino, que termine el campeonato y que después se hagan las evaluaciones para el año que viene”, anticipa el campeón con la Copa Libertadores en la 93.3 FM.

Publicidad

Publicidad

“Almirón tiene que hacer un gesto”

El ídolo de Colo Colo agregó que el ciclo del exBoca Juniors ya terminó, y agradeció el paso por el Estadio Monumental. Además, señala que se debe poner punto final a un bochornoso 2025 con el DT al mando.

“Ya está el tema, si no no hubiese hablado de descomprimir, a mí me parece que van a llegar a un arreglo, a mí me parece que él tiene que hacer un gesto“, comenta Barti.

“Porque ya no da para más la situación y hablaría bien de él, si en definitivamente hace un gesto y llega a un arreglo con los dirigentes”, declara sobre la situación del aún técnico del Cacique.

Publicidad