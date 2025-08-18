La realidad es que Jorge Almirón todavía sigue siendo el entrenador de Colo Colo. Pese a la intención de finiquitar el proceso por parte de su presidente Aníbal Mosa, la negativa desde su oposición dentro de Blanco y Negro impide poder decir que el DT argentino ya no sigue en su cargo.

Si bien este martes será la esperada reunión extraordinaria de directorio en la que se finiquitará la salida del estratega del club, esta situación no hace más que graficar la guerra interna que existe dentro de la concesionaria que rige los destinos del club.

Pero para poder entender este asunto, ¿quiénes son los integrantes de la oposición a Mosa en Colo Colo? Para ello, será necesario identificar quiénes son las personas dentro de Blanco y Negro. Algunas de ellas con un llamativo prontuario detrás.

Los responsables de frenar salida de Almirón en Colo Colo

Es necesario entender que la dirigencia alba está compuesta por nueve integrantes, los cuales se dividen en tres grupos: Bloque Vial, que representan a Leonidas Vial, máximo accionista del club, y que tiene cuatro asientos en esta mesa. Bloque Mosa, segundo mayor accionista, con tres puestos, y el Club Social y Deportivo, que por contrato de concesión posee dos bancas.

Quien comanda la oposición al actual presidente es su antecesor, Alfredo Stöhwing, que fue el responsable de contratar a comienzos de 2024 a Almirón en Colo Colo. Su mano derecha es el abogado Carlos Cortés, conocido por su famoso incidente donde fue a los golpes con el empresario puertomontino.

Junto a ellos aparece Ángel Maulén, condenado en la Justicia por pagos irregulares a la Comisión Nacional de Acreditación mientras fue dueño y rector de la Universidad Pedro de Valdivia hace más de una década. Cierra este bloque Diego González, gerente general de la Compañía de Seguros Continental, donde tuvo al ex timonel albo de director ejecutivo.

¿Cuándo se decidirá la salida del DT argentino?

Al final, la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, donde se definirá definitivamente el adiós de Jorge Almirón, será este martes 19 de agosto, desde las 9 de la mañana en la Casa Alba.