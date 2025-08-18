El último golpe de Borghi a Almirón en su salida de Colo Colo: “¿Qué hiciste?”

La historia de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin. El anuncio de la salida del DT se atrasó por nuevos conflictos al interior de Blanco y Negro, pero debería caer este martes 19 de agosto por la tarde. Por su lado, el DT se despedirá de los jugadores durante esta jornada.

El desenlace del ciclo de Almirón está lejos de lo que se esperaba a principios de año, cuando la dirigencia renovó su contrato después de una brillante temporada 2024. Ahora, Claudio Borghi hace una última crítica a Jorge Almirón, esta vez por su decisión con Cristián Zavala.

“El último jugador que sacaron de Colo Colo fue Cristián Zavala. ¿Quién dio dos asistencias el domingo? Cristián Zavala. Yo, como dirigente, vengo y te digo: ‘Ustedes son el cuerpo técnico, ¿qué hicieron? Me dijeron que sacara a Zavala porque no tenía condiciones, va al puntero y es el asistidor‘”.

“Qué bueno para Zavala y qué problema para Colo Colo. Recomendaron la salida de un jugador que fue al equipo puntero y es el que más asistencias tiene desde que llegó“, condenó el Bichi.

Cristián Zavala brilla en Coquimbo Unido tras salir de Colo Colo | Photosport

La última crítica de Borghi a Almirón: “Qué bien por Zavala”

Después de sus asistencias en el triunfo de Coquimbo Unido, puntero del torneo nacional, Cristián Zavala declaró: “Me he sentido bien desde el primer día. Todos me han ayudado mucho. Sabían que venía de un momento complicado y me recibieron bien. Estoy feliz de lo que se ha visto en la cancha”.

En su salida de Colo Colo, Jorge Almirón también fue consultado sobre la salida del jugador. “Debo elegir, pero tengo respeto y cariño por Cristián, a veces se deben tomar otros caminos para tu carrera”, dijo.