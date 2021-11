Uno de los episodios más polémicos de la selección chilena en el último tiempo se produjo en 2007, cuando jugadores de la Roja protagonizaron el recordado Puerto Ordazo, que marcó la eliminación del cuadro nacional de la Copa América de Venezuela.

Jorge Valdivia, Rodrigo Tello, Reinaldo Navia, Pablo Contreras, Jorge Vargas y Álvaro Ormeño fueron los protagonistas, quienes fueron suspendidos tras el hecho, el cual recordó el ex lateral derecho de Colo Colo, conversando en el podcast Depués del retiro.

"El Puerto Ordazo fue el gran error de mi carrera. Fue de inmadurez, no debía estar ahí, había sido titular toda la Copa América y nos quedamos ahí en un tema que no debimos hacer. Enloda un poco mi carrera, es una marquita te va a estar porque aparece cuando uno pone en Google. Yo no hice nada malo, pero no debíamos haber hecho eso. Son cosas que no se hacen, no se hace quedarse en una habitación tirando la talla. No había nadie borracho ni nada, pero en la selección se agrandan las cosas. Pasó lo del desayuno e inmediatamente tiraron que había alcohol", dijo en primer lugar Ormeño.

"Pero sí no debía estar ahí, no debí ir al desayuno porque no era necesario. No me imaginé lo que iba a pasar, me debí haber parado cuando empezó el desorden pero ninguno de los seis tuvimos los huevos para parar al que estaba haciendo el desorden y estaba tirando las cosas. Quedamos muy mal parados porque se dijo que tirábamos la comida, y era uno solo. Pero al final ninguno tuvo los huevos para pararse, no pensamos en la repercusión y son errores que te marcan en la vida. Seguramente después de esa Copa América Bielsa me iba a nominar, pero perdí la chance y se fueron metiendo otros en el puesto", agregó.

Ormeño, ahora entrenador en las divisiones menores de Colo Colo, indicó que sus pupilos conocen el hecho y que saca lecciones de ello.

"Hoy el tema de las redes sociales está muy potente, y ellos saben quién te va a dirigir y te buscan en Google. Y antes que te hagan la pregunta mejor asumir y afrontar, y yo soy jodido con la disciplina como DT. No los dejo teñirse el pelo, ni entrenar con aros, que anden bien vestidos, que se comporten, etc. Tengo dos hijos y también ven Internet, y siempre puede que le tiren ese tema", cerró sobre el hecho.