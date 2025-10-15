Recuerdan feo gesto de Jorge Almirón con Colo Colo femenino: “No quería…”

Colo Colo está en semifinales de la Copa Libertadores femenina y con mucha ilusión de conquistar nuevamente la gloria de América. Este miércoles 15 de octubre, las albas enfrentan a Deportivo Cali y se juegan su paso a la final de la competencia que se juega en Buenos Aires.

La gran campaña internacional del equipo de Tatiele Silveira, que superó la fase de grupos como único invicto y luego venció a Libertad para instalarse entre las cuatro mejores de América, ha llamado la atención de todos y hasta llevó a CHV a transmitir sus partidos por la TV abierta.

Esto es un tremendo hito para el fútbol femenino, algo que destacó Grace Lezcano en Minuto 90. “Es una alegría verlas en televisión. Los partidos por YouTube de Colo Colo también congregan a mucha gente. No es solo un trabajo de inversión en el proyecto, que sin duda se nota, sino también un trabajo de engagement con los hinchas de Colo Colo“, dijo.

Fue ahí donde se refirió al hecho de que, hace un tiempo, las albas volvieron a la cancha del Estadio Monumental de manera permanente tras jugar partidos en La Pintana y Santiago Bueras. Ahí, apuntó a Jorge Almirón, exentrenador del Cacique, por este movimiento.

“Almirón no quería que Colo Colo femenino usara la cancha del Monumental”

“Todos sabemos los motivos… ¡El extécnico de Colo Colo no quería que usaran la cancha del Monumental! Entonces, me gusta que se visibilice, porque le hace muy bien a la selección”, mencionó Grace Lazcano en Minuto 90.

El duelo entre Colo Colo y Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores femenina será transmitido por CHV y Pluto TV de manera gratuita. La gran definición se juega este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.