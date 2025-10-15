Es tendencia:
Copa Libertadores

Colo Colo vs. Deportivo Cali: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores

Las albas se juegan un partido decisivo en semifinales de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

© @colocolofemenino vía InstagramColo Colo femenino juega hoy por Copa Libertadores.

Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El equipo dirigido por Tatiele Silveira fue el único en ganar todos sus partidos de la fase de grupos y este domingo venció 1-0 a Libertad y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de América.

Frente al conjunto paraguayo, Silveira hizo algunos cambios en la formación inicial y una de las principales novedades fue Michelle Acevedo Olivares, quien fue clave en la victoria del equipo albo. También destacó María José Urrutia, que fue titular en el partido.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Deportivo Cali y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportivo Cali juegan este miércoles 15 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.

El partido entre chilenas y colombianas, será transmitido por CHV de manera exclusiva por televisión abierta. Y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl y PlutoTV.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

CHV señal abierta

  • 11 (Santiago)
  • TDT
  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valpara’so)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)
Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025

