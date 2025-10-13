Es tendencia:
Copa Libertadores

Colo Colo vs. Deportivo Cali: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores

Las albas lograron clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores Femenina.

Por Franccesca Arnechino

© @colocolofemenino vía InstagramLas albas pasaron a semifinales del torneo CONMEBOL.

Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El equipo dirigido por Tatiele Silveira fue el único en ganar todos sus partidos de la fase de grupos y este domingo venció 1-0 a Libertad y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de América.

Frente al conjunto paraguayo, Silveira hizo algunos cambios en la formación inicial y una de las principales novedades fue Michelle Acevedo Olivares, quien fue clave en la victoria del equipo albo. También destacó María José Urrutia, que fue titular en el partido.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Libertad? Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

Colo Colo vs. Deportivo Cali juegan este miércoles 15 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.

El partido entre chilenas y colombianas, será transmitido por Chilevisión de manera exclusiva por televisión abierta. De esta manera, la señal de Paramount ofrecerá este miércoles una nueva tarde de encuentros decisivos en torneos internacionales, con el partido entre las albas y Deportivo Cali, para seguir con la semifinal entre Argentina y Colombia.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

CHV señal abierta

  • 11 (Santiago)
  • TDT
  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valpara’so)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)
El hijo de Caszely que trabaja en Colo Colo femenino: “Tenemos que reivindicar al club”

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025

