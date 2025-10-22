Es tendencia:
Boca Juniors

Aseguran que Jorge Almirón prepara una limpieza de jugadores en Boca Juniors: ¿Se va Carlos Palacios?

El ex DT de Colo Colo no ha sido ni siquiera confirmado y ya se empieza a hablar de los jugadores de los que "no quiere saber nada".

Por Jose Arias

Jorge Almirón se reencontraría con Carlos Palacios.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJorge Almirón se reencontraría con Carlos Palacios.

En Colo Colo no quieren saber nunca más nada de Jorge Almirón. El técnico se fue por la puerta chica de Macul y en el Cacique todavía están arreglando el desorden generado durante su mandato.

Sin embargo, hay un ex Colo Colo que podría volver a toparse con el técnico argentino. Se trata de Carlos Palacios, jugador de Boca Juniors, lugar en el que suena fuerte el “cabeza de muela”.

Son varias las voces que anuncian, al otro lado de la Cordillera, que Juan Román Riquelme tiene como único y gran candidato a la banca de Boca Juniors a Jorge Almirón. Ya están, incluso, hablando de los jugadores que se irían con su llegada.

Poda masiva de Almirón

Porque, claro, en Colo Colo le trajeron a quien quiso y ahora pide lo mismo. En Boca Juniors no toman nota de lo acontecido en Macul, donde los caprichos del ex DT del Cacique aún se pagan. ¿Ejemplo? Salomón Rodríguez.

Durante el programa de Picado TV, el periodista Pipi Novello aseguró que Jorge Almirón quiere hacer una limpieza radical en el camarín de Boca. Esto incluiría a importantes jugadores. ¿Está Carlos Palacios en la lista?

Carlos Palacios y Jorge Almirón tuvieron momentos alegres y de enojo en Colo Colo | Photosport

Carlos Palacios y Jorge Almirón tuvieron momentos alegres y de enojo en Colo Colo | Photosport

Estos serían los futbolistas que Almirón sueña con cortar en el Xeneize: Javier García, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Agustín Marchesín y Edinson Cavani. “Son jugadores con los que no quiere saber absolutamente nada”, aseguró el periodista.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Palacios en Boca Juniors?

El chileno llegó el año pasado al Xeneize y firmó por cinco temporadas. Por lo tanto, su contrato vence en diciembre del 2029. ¿Llegará hasta ese entonces?

