La mala noticia que golpea a Carlos Palacios en sensible momento de Boca Juniors: “Por las…”

Un sensible momento atraviesa Boca Juniors, debido a la grave situación médica por la que atraviesa su entrenador Miguel Ángel Russo.

El director técnico del cuadro Xeneize está muy complicado de salud, es por ello que el propio club argentino informó que se encuentra internado en su hogar, debido a problemas médicos por un cáncer de próstata que arrastra desde 2017.

“Se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”, señaló Boca en un comunicado.

ver también Aseguran que Riquelme repite el plan de Carlos Palacios con Lucas Assadi en Boca Juniors

Carlos Palacios puede perder el puesto en medio de los problemas de Boca

Pese al complicado momento médico de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors ha seguido jugando sus partidos con Juan Pablo Úbeda como DT (es el asistente) y los resultados acompañan, porque el domingo goleó por 5-0 a Newell’s en La Bombonera.

En la victoria ante los rosarinos no estuvo el lesionado Carlos Palacios, quien puede perder el puesto ante el buen presente de Alan Velasco, según contó el periodista de DSports Radio Facundo Pérez.

“Hoy es alguien (Velasco) que pelea cabeza a cabeza (para ser titular). Por las intervenciones que tuvo y la confianza que se genera él, empieza a sumar mucho en la consideración del cuerpo técnico“, dijo el reportero.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Alan Velasco pelea el puesto con Palacios“, agregó el reportero, en referencia al próximo partido de Boca ante Barracas Central.

Carlos Palacios aún no se recupera de sus problemas físicos y cuando lo haga tendrá que pelear el puesto con Alan Velasco.

Publicidad

Publicidad