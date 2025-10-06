Una mala noticia llega desde Argentina. Esto debido a que la salud de Miguel Ángel Russo, el entrenador que tienen los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors, es preocupante.

“Miguel Ángel Russo atraviesa horas críticas en lo que respecta a su salud“, señala el diario deportivo Olé, por lo que se entiende que no haya estado en el banco en el duelo ante Newell’s, en el que entrenó su ayudante Claudio Úbeda y ganaron 5-0.

Agregan en el medio trasandino que “una lucha que viene de largo, sí, pero que en este momento está recrudecida por la complejidad de un cuadro que no da lugar al optimismo, una realidad que se empezó a presentir en el ambiente del domingo de Bombonera”.

Incluso agregan que en ese encuentro en Buenos Aires se sentía que algo iba mal. “Ya desde la apertura del estadio que acercaba rumores acerca de un panorama por demás complicado”, agregan.

Russo atraviesa un difícil momento de salud

Russo “está delicado”

Agregan en Olé que solamente pudieron obtener dos palabras desde el círculo íntimo de Russo, las que son muy decidoras. “Está delicado”, les manifestaron.

“Los indicios de la pesadumbre generalizada se pudieron palpar también en los rostros de todos, además de las dedicatorias de su ayudante más próximo y del capitán Leandro Paredes”, añaden sobre el presente del técnico.

“Y todo el panorama, asumido y compartido por quien fuera que se preocupara por informarse, coincidía ya en la tarde del domingo con la preocupación y las malas noticias”, señalan.

Por ahora se mantiene en su hogar, donde ha pasado las últimas horas, acompañado de sus familiares y recibiendo muchas vibras positivas para poder salir adelante.

Recordar que el 2017 Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata, el que luego hizo metástasis hacia su vejiga y pulmones. Logró superarlo, pero debe estar constantemente luchando contra aquella enfermedad.