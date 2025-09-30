Es tendencia:
Fútbol argentino

“Tiene un problema”: Líder de la barra de Boca Juniors detalla apriete a Carlos Palacios

Rafael Di Zeo explicó como fue la intervención que sufrió el futbolista chileno y explicó la situación que vive en el cuadro xeneize.

Por Felipe Pavez Farías

Carlos Palacios vive días complejos en Argentina. El ex Colo Colo se recupera de su lesión en Boca Juniors y es la gran duda que tiene el cuadro xeneize para el próximo duelo ante Newells en La Bombonera.

La joya está en proceso de rehabilitación por una distensión del músculo pectíneo izquierdo. Pero su rápida evolución ilusiona al cuerpo técnico, quien ha notado una importante mejora en su rendimiento, y todo indica que sería nuevamente titular este domingo por la 11ª fecha del torneo trasandino. 

Aunque mientras se da está situación dentro de la cancha, se filtró un particular apriete que sufrió hace unas semanas atrás y que sorpresivamente tendría relación con su buen nivel dentro de la cancha. En especial con la mayor entrega que ha mostrado en los últimos partidos, siendo el principal ejemplo el partido ante Aldosivi donde fue a buscar un balón dividido y generó el primer gol de Boca.

Yo vi que se lesionaba los lunes y luego se tiraba a los pies del rival. Yo tenía entendido que el jugador número 12 (la barra) fue a apretarlo”, lanzó fuerte y claro Pablo Carroza en el programa “Visitante” de Carnaval Stream. 

¿Qué le pasó a Carlos Palacios?

Dicha declaración del polémico periodista trasandino tuvo la reacción inmediata ya que en el panel se encontraba Rafael Di Zeo, el histórico líder de la hinchada de Boca Juniors. 

Por lo que aclaró los términos del comunicador y explicó cómo fue el apriete sobre la joya. “(Palacios) Tiene un problema con los hijos. Está separado de su mujer, tiene a los dos hijos en Chile y se complicaba que ella pudiera traerlos acá. Hubo un problema de adaptación y que no se abre con los demás”, lanzó de entrada el barrista.

Palacios sufrió apriete de la barra de Boca Juniors

Estaba solo todo el tiempo y bajoneado. Tuvo que ir al psicólogo. Luego, lo de los socios de Boca… fueron unos que se acercaron a conversar con él”, agregó siempre bajándole el perfil a un posible enfrentamiento con el ex Colo Colo.

Luego el referente de la barra xeneize detalló que solo habrían sido dos personas las que fueron a “apretar” a Palacios y no un grupo importante como se deslizó de parte de Carrozza. 

Pero recalcó que esto siempre fue en un marco de respeto y que no hubo ningún tipo de agresión sobre el futbolista nacional. “Hay muchos que inventan humo y dicen cosas raras”, sentenció. Luego respaldó a Palacios y recalcó que es “un buen pibe” para cerrar el tema. 

