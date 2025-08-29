Luego de 20 meses donde pasó de la gloria al destierro, Jorge Almirón cerró su etapa como entrenador en Colo Colo, y tras dos semanas de silencio, decidió reaparecer en sus redes sociales para entregar un mensaje de despedida a los hinchas albos.

Con un emotivo video de poco más de dos minutos, el argentino recopiló sus principales momentos en el Cacique, desde su llegada en enero del 2024, los títulos que logró, hasta sus últimos juegos, con el apoyo de sus futbolistas y un detalle no menor: ni rastros de Aníbal Mosa, el presidente que lo despidió.

Emotiva despedida de Almirón de Colo Colo

En su cuenta oficial de Instagram, con cerca de 210 mil seguidores, el estratega posteó un video con la conmovedora versión de la canción “No es mi Despedida”, original de la cumbiera argentina Gilda pero reversionada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro.

La publicación, que Almirón comparte con su representante Pablo Del Río y su ayudante Pablo Manusovich, cierra con un mensaje en el que simplemente dice: “Muchas gracias Colo Colo“. La única referencia dirigencial en el clip fue a Alfredo Stöhwing, quien lo contrató mientras fue presidente en Blanco y Negro.

El post del estratega causó impacto inmediato entre sus seguidores e hinchas del cuadro albo, con más de 10 mil “me gusta” y casi 700 comentarios, los cuales mayormente eran de agradecimiento por la remontada en el Torneo Nacional 2024 sobre su archirrival Universidad de Chile.

Los números del argentino en el Cacique

Jorge Francisco Almirón dirigió un total de 84 encuentros a Colo Colo entre Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Libertadores, con un registro de 40 victorias, 23 empates y 21 derrotas, con 120 goles a favor y 86 en contra, lo que deja un rendimiento del 61,31 por ciento.

Durante su paso por el Cacique, el oriundo de San Miguel conquistó la Supercopa 2024 y el Torneo Nacional de ese año, tras lograr revertir una distancia de 10 puntos con la U.