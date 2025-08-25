ver también Agente de Almirón cuenta el momento en que se pudrió todo en Colo Colo

La historia de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su triste final hace solo unas semanas. El DT argentino pescó sus cosas y se fue luego de caer por 4-1 ante Universidad Católica, viéndose obligado a tener que buscar una salida tras meses de pésimos resultados.

Lamentablemente al ahora ex entrenador del Cacique estiró demasiado las cosas, agotando todo el crédito que en algún momento ganó tras un 2024 brillante en la banca del Popular.

Sin embargo, desde el entorno del trasandino no piensan eso. Pablo del Río, agente de Jorge Almirón, aseguró que su representado dio una muestra de respeto a Colo Colo por no ir a la Ley Karin tras el primer intento de despido hace unos meses.

“Por respeto al club y a sus hinchas no lo hizo”

Del Río aseguró en charla con La Tercera que “siempre sostuve que no era un tema económico. Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo, varios abogados especialistas en derecho laboral le aconsejaron acogerse a la Ley Karin”.

Jorge Almirón, según su propio representante, pudo acogerse en la Ley Karin y decidió no hacerlo por “respeto” a Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización. Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares”, agregó.

“Jorge siempre va a estar agradecido a la gente que confió en él. Ya forma parte del pasado. Jorge siempre le va a estar agradecido a Colo Colo y a un país que siempre lo hizo sentir como en su casa”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.