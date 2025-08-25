Representante de Almirón cuenta el momento exacto en que se pudrió todo en Colo Colo

La historia de Jorge Almirón en Colo Colo tuvo un triste final. Después de la exitosa campaña 2024, con dos títulos nacionales y el hito de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, todo cambió. La temporada 2025 se convirtió en un desastre y lo condenó a salir.

La humillante derrota contra U. Católica en el Monumental selló el destino del entrenador. Antes, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, había intentado sacarlo del puesto, pero se disparó en los pies al anunciar su despido antes de tener un acuerdo. Se tuvo que retractar.

Ahora, el representante de Jorge Almirón, Pablo Del Río, habló de su salida de Colo Colo. En primer lugar, no quiso atacar a Mosa. “Ya forma parte del pasado. Jorge siempre le va a estar agradecido a Colo Colo y a un país que siempre lo hizo sentir como en su casa“, dijo a La Tercera.

“Como en todos los ámbitos de la vida, las relaciones humanas tienen sus momentos. Siempre vamos a estar agradecidos“, complementó.

El representante de Almirón habló de la relación con Mosa

Representante de Jorge Almirón saca la voz tras su salida de Colo Colo

Además, el representante de Jorge Almirón apuntó el momento que se pudrió todo en el plantel. “La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche”, dijo.

Igualmente, descartó que el DT haya tenido problemas con sus jugadores. “El plantel siempre se entregó al máximo, dio lo mejor y Jorge lo valora. Aún en los peores momentos, Jorge siempre trató de defender y cuidar la integridad y la imagen de los jugadores y del club, entendiendo la caja de resonancia que significa dirigir a un club grande”, manifestó Pablo Del Río.