ver también Dirigió en las Eliminatorias, estuvo en Arabia Saudita y aparece como el DT sorpresa de Colo Colo

Patricio Yáñez volvió a tener palabras para Jorge Almirón luego de su discutida salida de Colo Colo. Fue en el programa Puntapié Inicial de la radio Agricultura, donde el panel hablaba de las posibilidades que tuvo el DT argentino de recurrir a la Ley Karin.

En ese contexto, Cristián Caamaño explicó que acogerse a dicha ley se ajustaba legalmente. “Eso era evidente, cualquier especialista en derecho de una empresa habría dado el mismo argumento. No había otro camino para un trabajador que denunciar por Ley Karin”, dijo el periodista.

“Fue un despido con publicidad y eso no puede ocurrir en ninguna empresa”, agregó Caamaño. Luego de esa intervención, el Pato Yáñez cogió el testimonio y le dejó la última repasada a Almirón. Aunque consideró acertado lo que planteó su compañero.

Jorge Almirón en el duelo ante Huachipato, uno de los últimos que dirigió en Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

El delantero devenido en comunicador dijo que “perfectamente pudo haber sido interpretado por Ley Karin según algún abogado”. Pero también se refirió a las consecuencias que tiene un mal trabajo en el fútbol profesional. Sobre todo en un director técnico.

“Creo que uno tiene que apoyar que cuando se firma un contrato se cancele todo. Pero también cuando uno no hace bien la pega también tiene un costo. Y no sólo en imagen y trayectoria. Un costo económico no más y es lo que pasó ahora último”, manifestó Patricio Yáñez.

Publicidad

Publicidad

Tiene razón: después de que el Cacique no pudo abonar la millonaria recisión del contrato del DT, acordó pagarle 900 mil dólares en seis cuotas para sacarlo del puesto. Todo se detonó con rapidez luego de la estrepitosa goleada que los albos sufrieron ante Universidad Católica en el estadio Monumental.

ver también Insólito: Representante de Almirón valora el gesto de “respeto” a Colo Colo por no ir a la Ley Karin

Patricio Yáñez le lanza última crítica a Almirón por su estadía en Colo Colo

Para el Pato Yáñez, la parte final del trabajo de Almirón no fue para nada buena y eso sentenció su futuro en Colo Colo, donde se consagró campeón del fútbol chileno en 2024. Pero esa presentación desastrosa ante los Cruzados colmó la paciencia de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Y también de la plana mayor de Blanco y Negro, que por fin se decidió a cortar el proceso. “Almirón sintió que le cantaran todo el partido para que se vaya. Antes no lo había sentido”, dijo el Pato Yáñez sobre los cánticos que se oyeron en Pedrero pidiendo la salida del argentino.

Jorge Almirón llegó a Colo Colo como sucesor de Gustavo Quinteros, que apunta a reemplazarlo. (Jorge Loyola/Photosport).

“Ahí se da cuenta de que lo más importante es descomprimir y la parte económica pasa a segunda plano”, expuso el otrora delantero colocolino, quien fue campeón de la Copa Libertadores en 1991. Y que todavía tiene una que otra factura pendiente con Almirón.

Publicidad

Publicidad