Dirigió en las Eliminatorias, estuvo en Arabia Saudita y aparece como el DT sorpresa de Colo Colo

Horas claves para Colo Colo, porque la siempre convulsionada mesa directiva de Blanco y Negro ultima detalles para contratar a su nuevo entrenador.

Este lunes 25 de agosto hubo una reunión clave, porque la Comisión Fútbol de ByN se juntó con el gerente deportivo, Daniel Morón, donde empezaron a encausar la decisión final.

El presidente de la sociedad anónima, Aníbal Mosa, habló tras la junta e indicó que espera que este mismo miércoles se confirme el nombre del reemplazante de Jorge Almirón.

ver también Tras reunión de ByN: El entrenador que toma ventaja para asumir en Colo Colo

El paraguayo tapado para DT de Colo Colo

Daniel Morón presentó una larga lista de candidatos para asumir la banca de Colo Colo, donde llamó la atención un nombre que no se había filtrado.

Se trata del entrenador paraguayo Francisco Arce, uno de las opciones que entró en la lista final para quedarse con el cargo de estratega en el actual campeón del fútbol chileno.

Francisco Arce suena en Colo Colo. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El Chiqui Arce tiene una larga carrera, casi toda en su país natal, donde dirigió a los dos equipos más grandes como Olimpia y Cerro Porteño, además estuvo en la selección paraguaya entre 2016 y 2017.

La única experiencia internacional de Francisco Arce fue en Arabia Saudita en el desconocido Ohod Club, mientras que su última experiencia fue en Guaraní.

Colo Colo busca a su nuevo entrenador y Arce fue uno de los últimos que se sumó a la lista.

ver también Colo Colo toma una decisión con su nuevo entrenador para el Superclásico

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

Publicidad