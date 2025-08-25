Es tendencia:
Tras reunión de ByN: El entrenador que toma ventaja para asumir en Colo Colo

En el Cacique se busca al reemplazante de Jorge Almirón y podría ser anunciado este mismo miércoles. Aseguran que es un viejo conocido en el Monumental.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo podría tener nuevo entrenador en la previa del Superclásico. Este lunes Blanco y Negro tuvo una nueva reunión el directorio y se tomaron importantes decisiones.

Así lo reveló Aníbal Mosa que sacó la voz tras la cita registrada en el Estadio Monumental. Es que el Presidente de la concesionaria juramentó que el equipo remontará en la Liga de Primera y que se presentará al nuevo adiestrador está semana. Incluso estará presente en el partido del domingo. 

“Estamos decimos, en está fecha no se nos dio ningún resultado. Ahora tenemos un partido recontra importante este fin de semana. Los jugadores están concentrados en ganarlo. Nosotros los dirigentes estamos concentrados en tener un nuevo entrenador”, recalcó Mosa. 

Además el dirigente puntualizó que “este miércoles queremos tener un nuevo entrenador, para estar ojalá el fin de semana, no dirigiendo, pero sí ya cerrado”. 

¿Quién reemplaza a Jorge Almirón en Colo Colo?

Sobre los candidatos a asumir, Aníbal Mosa fue sinceró y recalcó que todavía barajan varias opciones tras la presentación de Daniel Morón. 

Se hizo una exposición de varios nombres, y luego se achicó la lista. Este miércoles seguirán los nombres”, recalcó el dirigente ya que seguirán las conversaciones vía zoom. 

El tema es que en Radio ADN detallaron que hay una opción que está más cerca de asumir. “Gustavo Quinteros corre con ventaja”, detalló Cristian Alvarado tras lo ocurrido este lunes. Por lo que podrían haber novedades en las próximas horas. 

Cabe consignar que entre las opciones también figuran Pablo Guede, “Vitamina” Sánchez y Ramón Díaz, Pablo Repetto entre otros.

