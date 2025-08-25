Colo Colo vs U de Chile: Filtran nuevo aforo para el Superclásico en el Estadio Monumental

Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile. El duelo por la fecha 22 de la Liga de Primera se disputará en el Estadio Monumental y promete ser el gran atractivo del torneo local.

En el Cacique buscarán cortar una racha de cinco fechas sin saber de victorias. Además será el último partido de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez, los que van por su revancha tras el último enfrentamiento contra la U.

Por su parte los dirigidos por Gustavo Álvarez buscan dar vuelta la página a la horrible jornada protagonizada en Copa Sudamericana ante Independiente. Además el principal objetivo es sumar tres puntos para seguir a la caza de Coquimbo Unido.

¿Cambia de aforo el Superclásico?

Pero el partido más importante del fútbol chileno podría sumar un nuevo condimento. Así lo reveló el periodista Dani Arrieta en TNT sports.

Es que en primera instancia se indicó que la capacidad disponible para el Superclásico es de 38 mil espectadores. Tal como ocurrió en el pasado clásico ante Universidad Católica.

El tema es que el comunicador de la señal deportiva indicó que dicha cifra podría aumentar justamente para el encuentro de este domingo.

“Hay un aforo preliminar de 38 mil espectadores, y podría subir. El aforo depende del comportamiento en los próximos días, y podría subir a 42 mil”, detalló Arrieta sobre el próximo Colo Colo vs Universidad de Chile. Lo que podría ser informado en los próximos días.

Cabe consignar que Colo Colo ya comenzó la venta de entradas a través de Punto Ticket. Al momento de esta publicación solo quedan localidades en Océano y Cordillera.

