De profesión, ídolo, Carlos Caszely es un emblema no solo de Colo Colo, sino también del fútbol chileno. Por eso, sus comentarios sobre el equipo y también en materia social del país siempre son tema.

Por eso remecieron las declaraciones de Enzo Piero, su hijo, que a sus 42 años figura como subgerente de la rama femenina de los albos. El heredero del clan Caszely es fanático del equipo al igual que su padre.

Pero debido a la presión y las constantes comparaciones, en su momento Enzo pensó en cambiarse el apellido. Con paso por las inferiores de Colo Colo y hasta con aventura en Southampton, Enzo Caszely decidió dejar el sueño de futbolista.

Su experiencia como hijo de Carlos Caszely

Enzo Piero Caszely relató sus inicios como heredero del clan y lo que significó ser hijo de Carlos Caszely. Ahí fue donde pasó por su mente cambiarse el apellido dado lo que significó la figura de su padre en Chile.

“Estoy orgulloso de mi viejo, pero confieso que alguna vez quise cambiarme el apellido. Ha pesado, claro que sí. Caszely no es un apellido común”, reveló el funcionario de Colo Colo a Lun.

En ese sentido, Enzo reconoce que incluso evitaba hablar de que era un Caszely con sus cercanos, ya que “hoy solo tres hombres lo llevamos en Chile: mi papá, yo y mi hijo Bruno”.

“Varias veces, cuando alguien me ha preguntado si soy algo de mi papá, he dicho que no, que es sólo un alcance de apellido“, cerró, aunque siempre recalcando que está orgulloso de la figura del Rey del Metro Cuadrado.

