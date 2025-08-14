Colo Colo no ha logrado tener un festejo tranquilo del centenario del club. Esta vez fue el mismísimo Carlos Humberto Caszely quien criticó la celebración del aniversario del club.

Los Albos iniciaron el 2025 con grandes expectativas, con la idea de hacer una buena campaña en la Copa Libertadores y repetir el título en el fútbol chileno. Sin embargo, el rendimiento de los dirigidos por Jorge Almirón no ha sido bueno y parece ser que terminarán el año sin vueltas olímpicas.

La crítica de Caszely al centenario de Colo Colo

No es un misterio que el centenario ha estado lejos de lo planeado por Colo Colo, pero desde el club se aferran a la opción de ser campeones para salvar los festejos. El problema es que están a 17 puntos del líder Coquimbo Unido y Carlos Caszely no ocultó su decepción por el aniversario del equipo más ganador del fútbol chileno

ver también Carlos Caszely da clases con esta respuesta al polémico Pancho Orrego: “¿Cuál es el problema?

“Horrible. Ha sido lo más malo que ha tenido, creo que en su historia“, soltó el Chino en Radio ADN. Incluso, declaró que la no participación del plantel en el inicio de las actividades, más la lamentable muerte de dos hinchas contra Fortaleza, terminaron por sepultar la celebración.

“Ahí empieza un quiebre. Y cuando pasa la desgracia de los niños, ahí yo creo que es un quiebre total. Ha sido todo fatal y andamos mal futbolísticamente, no encontramos el rumbo“, detalló Caszely.

Carlos Caszely en la inauguración de la estatua de David Arellano. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Junto con explicar que “a Colo Colo no le alcanza para campeonar“, el ex goleador de La Roja habló de las únicas dos cosas que él cree que fueron positivas en la sufrida celebración de los 100 años del club que lo hizo ser futbolista.

“Lo único bonito que ha tenido este centenario es que el bus de Colo Colo ha sido espectacular recorriendo el país, y la estatua de David Arellano… que anadie le gusta, pero para mí son dos puntos blancos en medio de tantos negros“, cerró Carlos Humberto Caszely.