Carlos Caszely sigue toda la actualidad del deporte chileno y también de la política nacional. Es por eso que hace unos días disparó contra los medios por la cobertura de la carrera presidencial. “Todos dicen ‘la comunista’ Jara, pero nadie dice ‘el fascista’ Kast“, dijo.

Las palabras del ídolo de la Roja y Colo Colo sacaron ronchas en el sector de José Antonio Kast y llevaron a Francisco Orrego, polémica figura derechista y reciente perdedor de la elección de la Gobernación de la Región Metropolitana, a tratar al exfutbolista de “ignorante”.

“Me gusta hablar de política, siempre me ha gustado. Pero hablar de política de manera normal“, partió diciendo Carlos Caszely en Radio ADN.

Consultado por las declaraciones de Orrego, contestó: “Es que yo no sé quién es. Cuando me dijeron, y así, ‘oye, un hueón que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorante‘, yo dije, sí, soy ignorante, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?“.

“Empecé a averiguar quién era este Francisco Orrego. ¿O Claudio Orrego? No lo cacho para nada. Entonces, cuando me llegaron estos mensajes, llamé a mis amigos de la CNI, de la DINA y de la ANI, y pregunté quién era“, agregó, en tono de broma, Carlos Caszely.

“Me dijeron: ‘Es un gallo que no tiene pasado político y no tiene futuro político, así que no hables más de él‘. Así que no hablo más”, concluyó. Tema cerrado.